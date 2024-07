Macaluso, “Mpa in giunta? Occupare poltrone è un’arte”

Durissimo affondo del consigliere comunale dei Moderati per Enna, Giusy Macaluso, al Mpa, dopo il rientro degli autonomisti nella giunta Dipietro, con quest’ultimi che, nei giorni scorsi, hanno attaccato i Moderati, tacciandoli di incoerenza politica, puntando l’indice anche sul presidente del Consiglio comunale. “Avevo capito ormai da tempo che, pur di occupare le poltrone, mentire agli elettori fosse normale come respirare, ma per qualcuno è qualcosa di più, è un’arte. L’arte di prendere per i fondelli. Ormai si può dire tutto e il contrario di tutto, senza provare un minimo di sentimento di vergogna” sostiene Giusy Macaluso.

Il carrierismo politico

L’analisi di Macaluso sul modo di fare politica è impietoso. “Un tempo la politica aveva il compito e il dovere di indicare soluzioni e di trovare risposte, oggi, invece, per qualcuno la politica non è altro che uno strumento per fare carriera, uno strumento per mantenere il consenso; non importa cosa di concreto si realizzi, l’importante è dare la percezione del fare”.

La vicenda del gettone di presenza

Il consigliere comunale, tornando a parlare della nota del Mpa contro i Moderati per Enna, rivendica alcuni comportamenti. “Si ha pure il coraggio – dice Macaluso – di puntare il dito contro chi invece ha sempre interpretato la Politica come il più alto compito che un uomo (o donna, ovviamente) possa assolvere e lo deve svolgere con spirito di servizio verso l’interesse dei cittadini, non verso un partito, verso la pancia degli elettori, verso una piattaforma web, o nell’interesse personalistico. All’uopo, ricordo agli amici del MPA di avere rinunciato financo all’incremento del gettone di presenza, votato in aula qualche mese fa, perché a carico del bilancio comunale. Però mi sono macchiata di un peccato imperdonabile”.

“In effetti, forse perché indotta – dice Macaluso – in errore dal medesimo agire posto in essere in passato da chi oggi è al governo della città, ho costituito insieme a persone elette in Consiglio Comunale e non ripescate qua e là attraverso i soliti inciuci di partito e/o finte regole per accaparrarsi le solite poltrone, il gruppo dei Moderati per Enna, ma non ho mai barattato nulla nel segno del “do ut des” e continuo a credere in un’altra Politica concreta, meritocratica e competente. La caccia alla poltrona è nemica del “fare”.