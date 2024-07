MpE e Siamo Enna, “Dipietro sotto la guida di Longi”

Scelgono il sarcasmo i due gruppi politici dell’opposizione, Moderati per Enna e Siamo Enna, quest’ultimo legato ai consiglieri Trovato e Torregrossa, nel commentare il rientro in giunta del Mpa. “Apprendiamo dalla stampa, ma senza alcuno stupore, che il MPA con la benedizione del suo leader Raffaele Lombardo, rientrerà nella giunta Dipietro, che da “ducetto incapace di gestire la Giunta” è magicamente ritornato grande condottiero” sostengono i consiglieri dei 2 gruppi.

L’elezione di Fiammetta

Moderati per Enna e Siamo Enna ritengono che le prime avvisaglie del ritorno d’amore tra Mpa e sindaco si erano appalesate in occasione dell’elezione del vicepresidente del Consiglio comunale, Naomi Fiammetta.

La metamorfosi del sindaco

L’attacco al sindaco da parte dei due gruppi di opposizione è frontale, accusandolo di trasformismo. “Ma, il dato – scrivono i due gruppi – che più ci sorprende, è la metamorfosi politica del sindaco Dipietro e di qualche altro suo sodale politico, che da uomini e donne di sinistra si ritrovano sotto l’autorevole guida dell’onorevole meloniana Longi. A tal proposito, siamo seriamente preoccupati, per il bene della nostra comunità, che il tanto decantato successo delle prime amministrazioni Dipietro venga offuscato dai tanti insuccessi targati Fratelli d’Italia, diventato per il primo cittadino il partito di riferimento della nuova stagione politico-amministrativa”.

L’attacco al Centrodestra

Moderati per Enna e Siamo Enna accusano i rappresentanti dei Governi della Regione e del Paese di non aver portato alcun risultato per la città.

“L’onorevole Longi di FDI e componente – scrivono – della commissione trasporti della Camera, ci dica cosa ha fatto per alleviare i disagi causati dalla chiusura dello svincolo autostradale, per la delocalizzazione della nuova stazione ferroviaria di Enna e per la ripresa dei lavori della Panoramica; l’assessore Pagana ci dica cosa ha fatto per una gestione efficiente della Riserva naturale speciale del lago di Pergusa; l’onorevole Razza ex assessore alla sanità ci dica che fine hanno fatto gli impegni assunti sull’ex Ciss, ed ancora tutti e tre insieme dicano quali sono le intenzioni del loro collega di partito on. Scarpinato, assessore dei Beni Culturali, sul museo Varisano. Ecco, sono questi i temi che ci interessano e non questo indecoroso spettacolo da cui abbiamo preso da tempo le distanze. Noi alle poltrone abbiamo rinunciato”.

La posizione di Enna Viva

Non è approdata con il sindaco Enna Viva, il cui leader è l’ex assessore Francesco Alloro, dimessosi nei mesi scorsi insieme ai 4 del Mpa. “Diamo merito ad Enna Viva di aver mantenuto seriamente e coerentemente la posizione assunta pochi mesi addietro e di essersi distinta nel momento in cui la politica ha toccato il punto più basso” dicono Moderati per Enna e Siamo Enna.