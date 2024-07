Pd, “baciamano del sindaco a Lombardo, ora unire il Centrosinistra”

Si guarda ormai al 2025, per cui da qui fino alla conclusione delle elezioni per le amministrative ad Enna sarà una lunghissima campagna elettorale.

Le mosse del Centrodestra

Le grandi schermaglie sono iniziate all’indomani dell’annuncio del ritorno in giunta del Mpa con il suo leader nazionale, Raffaele Lombardo, che, contestualmente, ha fatto cenno al prossimo appuntamento elettorale ad Enna. Sulla stessa scia anche la deputata nazionale di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, confermando come il cartello del Centrodestra abbia gettato la basi per le amministrative nel capoluogo anche se si voterà in altri Comuni dell’Ennese.

Il Pd e la costruzione del Centrosinistra a Enna

Ed il Centrosinistra? Il Partito democratico di Enna è uscito allo scoperto con il suo segretario cittadino, Giuseppe Seminara, che ha lanciato l’appello ad un’unione di forze del Centrosinistra per un’alleanza elettorale.

“Intendiamo impegnarci – si legge nella nota del Pd – nella costruzione di un’alternativa credibile di Centrosinistra a questa giunta e le porte sono aperte a tutti coloro (forze politiche, sociali, associazioni e cittadini) che non se ne sentono rappresentati, che sono stanchi di litigi e poltronismi, che credono davvero che Enna possa ritornare ad essere capoluogo in una visione più ampia di tutto il territorio comunale e non che non si fermi solamente alla gestione del presente”.

I movimenti anti Dipietro

Il Pd allarga le braccia ai quei movimenti che contestano l’amministrazione Dipietro ed in questi giorni sono fioccate diverse posizioni fortemente critiche, come quelle dei Moderati per Enna, di Siamo Enna, ma del gruppo riconducibile ai consiglieri Trovato e Torregrossa, e poi di Enna Viva dell’ex assessore Alloro, che ha deciso di non seguire il Mpa.

“Accogliamo con favore le prese di posizioni di chi ha inteso che è terminata l’esperienza Dipietro e il tavolo di confronto è aperto a chi è disponibile a mettersi in discussione per costruire l’alternativa” spiega il Pd di Enna del segretario cittadino, Giuseppe Seminara.

L’attacco a Dipietro ed il baciamano a Lombardo

Il Pd è intervenuto anche sul passaggio del Mpa nell’amministrazione Dipietro, con quest’ultimo criticato per il “baciamano a Lombardo”.

“Il Partito Democratico di Enna prende atto della scelta del MpA dei Colianni di rientrare nella giunta Dipietro a distanza di qualche mese dalle ferocissime e quasi imbarazzanti critiche avanzate verso il sindaco” spiegano dal Pd.

“Il baciamano a Raffaele Lombardo, che ha “benedetto” la sacra alleanza – dicono dal Pd – con il Sindaco e la Longi (FdI), fa finalmente chiarezza su quali siano da sempre le referenze politiche di questa giunta a Palermo e a Roma e ci dà il senso di una giunta arroccata, divisa da litigi personali, ma unita nel mantenimento del potere, senza più alcuna connessione con i bisogni della nostra collettività”