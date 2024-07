Carenza di sangue a Enna, appello dell’Avis

Sono in calo le donazione di sangue e questo incide molto sotto l’aspetto sanitario. La carenza si sente soprattutto negli ospedali come segnala l’Avis di Enna.

“In questi giorni si sta registrando un drastico abbassamento delle donazioni di sangue, ma la richiesta dai vari ospedali non si arresta. Serve sangue. Serve per garantire gli interventi chirurgici e per continuare le cure ai talassemici e a tutti i malati che ne hanno un bisogno vitale” spiegano dall’Avis.

L’appello

L’avis comunale di Enna invita tutti i donatori, di tutti i gruppi sanguigni, a recarsi al Centro trasfusionale dell’Ospedale Umberto I ed effettuare la propria donazione. “In questi giorni – sottolinea la Presidente dell’Avis di Enna, Maria Elena Spalletta – stiamo assistendo a ciò che non vorremmo mai vedere, la diminuzione delle donazioni. Chiediamo il contributo dei nostri straordinari donatori, e anche di coloro che ancora non lo sono, per regalare, con dieci minuti del nostro tempo, speranza e vita”.

Dove è possibile donare

È possibile donare al centro trasfusionale, dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 11:00. Per qualsiasi informazione si può contattare il 3802195246. L’Avis ha in programma una donazione serale per domenica 11 agosto, davanti la chiesa dello Spirito Santo. “La necessità di sangue non va in vacanza, prima di partire per le tue vacanze tendi il braccio a chi ha bisogno” spiegano dall’Avis.