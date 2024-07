Enna calcio, colpo di mercato, preso Prestigiacomo

Vestirà la maglia gialloverde Riccardo Prestigiacomo, difensore palermitano classe 2006, uno dei giovani più talentuosi in circolazione.

Il colpo di Restuccia

Il direttore sportivo Giuseppe Restuccia è riuscito a strapparlo ad una concorrenza agguerrita. Nella stagione scorsa, il lungo difensore palermitano aveva militato in Eccellenza, a Santa Croce prima e con l’Oratorio Marineo poi ma si tratta di un prodotto del vivaio del Palermo che è poi maturato nel Calcio Sicilia, uno dei settori giovanili più importanti non soltanto a livello regionale, bensì nazionale. Tanto più che Prestigiacomo è stato spesso protagonista in Rappresentativa Regionale e con l’Under 16 della LND nazionale in diverse convocazioni per l’Area Sud.

E’ già in ritiro

E’ già a disposizione del tecnico Peppe Pagana nel ritiro di Pergusa, queste le sue prime sensazioni: “Sono felice ed onorato di far parte di questa società. Non vedo l’ora di iniziare e di sfruttare al meglio l’opportunità che mi è stata concessa. Darò il massimo con la speranza di toglierci tutti quanti, qualche bella soddisfazione. Forza Enna”.