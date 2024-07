Enna, un palermitano per la difesa gialloverde

Fabiano Macaluso è un nuovo calciatore dell’Enna. Difensore palermitano, classe 2006, arriva dall’esperienza dello scorso anno a Castrovillari in Serie D.

“Enna ideale per me”

“Una esperienza che mi è servita molto – ha detto il nuovo difensore gialloverde – perché ho compreso che tipo di campionato sia quello della Quarta serie. Naturalmente sono ancora giovane e devo fare esperienza ma ritengo che Enna sotto questo aspetto potrà essere la piazza ideale per il sottoscritto, perché me ne hanno tutti parlato bene ed è l’ambiente ideale per crescere e provare a ritagliarsi uno spazio importante”.