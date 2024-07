Rotonda trapiantato ad Enna, preso pure Timmoneri

E’ il Rotonda la bottega dell’Enna che ha ufficializzato l’arrivo di un altro calciatore proveniente dal club lucano. Vestirà la maglia gialloverde Mattia Timmoneri, centrocampista in grado di ricoprire più ruoli che vanta già quasi 50 presenze in Serie D, pur essendo un classe 2003. Il calciatore etneo è inoltre cresciuto nel settore giovanile del Crotone, disputando con la società calabrese il campionato Primavera.

“Avevo iniziato qui un anno fa”

“Avevo già iniziato lo scorso anno qui, quando feci parte del ritiro pre-campionato, poi non concretizzandosi il ripescaggio in D, ho proseguito la mia esperienza a Rotonda dove ho lavorato con mister Pagana. Adesso sono felice di ritrovarlo: conosco le sue idee, il suo pensiero sotto tanti punti di vista, per cui anche questo mi ha spinto a tornare. Oltre al fatto che Enna è davvero una bella piazza, qui si sta bene e già lo scorso anno conobbi tante belle persone, per cui sarà un piacere giocare per questa maglia”.