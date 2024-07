Madonna dell’Assunta, il programma dei festeggiamenti

Avranno inizio il 31 luglio a Enna i festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta, presso la chiesa dello Spirito Santo. Come ogni anno si alterneranno diversi sacerdoti e realtà nella celebrazione e animazione delle sante messe, che dal 31 luglio al 15 agosto si svolgeranno ogni giorno alle 19, precedute alle 18:30 dalla recita del Rosario e della coroncina.

Statua della Madonna di Fatima

Nel programma delle celebrazioni è prevista anche la missione della Gioventù Ardente Mariana dall’8 al 10 agosto con la presenza della statua della Madonna di Fatima.

“Un appuntamento senza i fasti di un tempo”

“Un appuntamento tradizionale – si legge nella nota – per la nostra città, organizzato dalla Venerabile Confraternita dello Spirito Santo con la collaborazione della parrocchia di s. Bartolomeo e il comune di Enna, purtroppo non più con i fasti di una volta ma che cerca di animare l’antico quartiere dello Spirito Santo-Fundrisi nelle calde sere d’estate con diversi momenti ricreativi, come la serata street food giorno 31 luglio e l’11 agosto invece l’intrattenimento musicale del gruppo “I Zitani” in occasione della donazione su autoemoteca dell’AVIS di Enna”