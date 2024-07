Madonna a Muntata, il rientro di Maria al Duomo

E’ tornata al Duomo il simulacro di Maria Santissima della Visitazione. La processione della Nave d’Oro è partita nel pomeriggio dalla Chiesa di Montesalvo ed è stata seguita con la consueta passione dai fedeli che l’hanno accompagnata per tutto il cammino. A precedere Maria, i simulacri di San Michele e San Giuseppe e dalle rappresentanze delle confraternite ennesi; insieme hanno attraversato viale IV Novembre, via Libertà e tutta la via Roma fino a giungere al Duomo.