Spettacoli estivi, Greco, “ad Assoro sì ad Enna no”

Non c’è alcun cartellone con spettacoli estivi ad Enna. Lo denuncia il consigliere comunale del Pd, Marco Greco che attacca l’amministrazione, colpevole di non aver organizzato concerti o altri eventi che, invece, sono stati già pianificati in altri Comuni ennesi.

Il concerto ad Assoro

“Ieri sera ad Assoro – dice Greco – ho assistito ad uno splendido concerto dei Modena City Ramblers. Il concerto era gratuito, ben organizzato, raggiungibile con un servizio navetta. Una volta arrivati in centro, ho trovato una città pulita, senza erbe infestanti e soprattutto ho trovato i principali monumenti civici aperti nonostante l’ora tarda, tutti accessibili gratuitamente a chi come me era lì per assistere al concerto”.

Il concerto del 2 luglio a Enna

Greco fa un parallelo tra lo spettacolo di ieri ad Assoro con quello del 2 luglio ad Enna, in occasione della festa della patrona di Enna. “La piazza era piena, molto più piena di quella del 2 Luglio per cui abbiamo speso, se la memoria non mi inganna, più di 25.000 euro” dice il consigliere del Pd.

L’attacco alla giunta

“Cos’hanno questi piccolissimi comuni in più rispetto ad Enna mi sono chiesto? La risposta è semplicissima: un’amministrazione comunale, un’idea di città, la volontà politica di garantire alla cittadinanza un’offerta culturale continua, gratuita e accessibile a tutti e non sporadica, elitaria e accessibile a pochi” è l’analisi di Marco Greco.

“Guardiamo le Olimpiadi”

Il consigliere del Pd chiosa con una punta ironica. “Adesso, dopo essermi macchiato del reato di lesa maestà nei confronti della non-amministrazione comunale, torno a seguire i giochi olimpici in attesa del prossimo concerto: Max Gazzè, a Brolo (ME), 5000 abitanti e ingresso gratuito”.