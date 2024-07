Trovato, “Campanile è una trapezista della politica”

“Non esiste esponente politico che abbia “cambiato idea” con la stessa frequenza e con la stessa velocità della Campanile. Altro che virata, sembra un trapezista”.

E’ la controreplica del consigliere comunale Giuseppe Trovato nei confronti dell’assessore Rosalinda Campanile con cui è in polemica da giorni in merito allo strappo dentro il gruppo Siamo Enna. Nell’affondo a Trovato, l’esponente dell’amministrazione Dipietro, insieme alla consigliera Nicosia ed all’ex assessore Contino, lo ha tacciato di trasformismo, accusandolo di avere virato coalizione, piegandosi al Pd, per tornaconto politico personale.

Trovato, “ecco il percorso politico di Campanile”

Trovato elenca in pillole tutto il percorso politico dell’assessore in pillole.

“Si candida – spiega Trovato – con la lista Patto per Enna nel 2015, non eletta, entra in Consiglio grazie alle dimissioni di Giovanni Contino, chiamato in Giunta da Dipietro (la consiliatura successiva mantiene finché può il doppio ruolo, dimenticando la generosità concessa a lei in passato). Nel corso di quella Consiliatura, dopo aver preso insieme al sindaco la tessera del PD dal commissario renziano Carbone, segue Renzi nella neonata Italia Viva e contribuisce alla formazione del corrispondente gruppo in Consiglio Comunale, abbandonando la lista originaria. A ridosso delle elezioni del 2020, rompe con Italia Viva e si candida nella lista civica SiAmo Enna, unitamente ad altri esponenti aventi una storia politica nel centrosinistra ennese. Di ciò che è riuscita a mettere in piedi dopo, è stato più volte detto: in 3 anni, tre volte nominata assessore e due volte dimessasi in rottura con il sindaco. Record ineguagliabile, solo i ritrovati amici del MPA potrebbero riuscire nell’impresa, avendo imboccato la stessa strada”.

Il ruolo di capogruppo

Il consigliere di Siamo Enna rivendica il ruolo di capogruppo in Consiglio, messo in discussione dall’altra ala di Siamo Enna. “Sul ruolo di capogruppo – dice Trovato – sono costretto a ricordare all’assessore Campanile che lo esercito da tre anni ormai, anche in virtù del suo sostegno, perché ho rappresentato la linea politica della maggioranza del gruppo sia quando lei e Contino accusavano il sindaco e gli alleati di usare il Comune come bancomat, sia oggi che il gruppo si è posto all’opposizione anche per sua volontà”.

Inoltre, Trovato “ricorda” alla Campanile i tempi in cui erano entrambi all’opposizione. “Non sono stato io ad aver espresso i giudizi più ignobili nei confronti dei vari componenti della coalizione di Dipietro (a turno, di tutti quanti), e questa circostanza è nota anche anche ai diretti interessati che, sono sicuro, al momento opportuno se ne ricorderanno” dice Trovato.

“Si occupi del Gaeta”

Infine, Trovato sollecita l’assessore allo Sport di occuparsi dei temi della città, come la vicenda dello stadio. “Utilizzi, piuttosto, questo anno residuo – dice Trovato – per occuparsi dei tanti problemi della nostra comunità: per quanto di sua più stretta competenza, ad esempio, occorre garantire all’Enna calcio di giocare al Gaeta le partite in casa”