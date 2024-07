Lite in Siamo Enna, “Trovato? Deve giustificare virata verso il Pd”

E’ scontro dentro Siamo Enna e dopo l’affondo delle ore scorse dei consiglieri Trovato e Torregrossa a replicare è il gruppo facente capo all’assessore Rosalinda Campanile che vede dentro la consigliera Nicosia e l’ex assessore Contino. Se Trovato e Torregrossa sono all’opposizione, l’altra ala dello stesso gruppo politico è con l’amministrazione Dipietro.

L’affondo a Trovato

Nella nota diffusa da SiamoEnna-Dipietro Sindaco, firmato da Campanile, Contino e Nicosia il bersaglio è Giuseppe Trovato, evidentemente indicato come il leader dell’altra corrente. Trovato, tacciato di usare “un linguaggio sempre offensivo, allusivo e avvelenato”, è accusato di trasformismo.

“Capiamo che Trovato abbia si legge nella nota del gruppo di Campanile, Nicosia e Contino – il problema di giustificare la sua virata verso il PD di Fabio Venezia dopo essersi candidato in una coalizione che era alternativa chiara e storicamente da sempre in contrapposizione al Pd. Si è candidato in una coalizione in cui erano candidati Ferrari/Longi di Fratelli d’Italia. Liste del MPA e espressioni di FI. Adesso sembra avere maturato una insofferenza verso queste identità politiche che al momento della sua elezione non aveva. Ma noi lo capiamo e non ce ne lamentiamo. Gli auguriamo di trovare un po’ di serenità e di cercare un rimedio all’ossessione di cui sembra affetto nei nostri confronti”.

“La poltrona di capogruppo gli è utile”

Per gli esponenti del gruppo Siamo Enna vicino al sindaco, in merito “alla successione a Dipietro che tormenta Trovato, ne comprendiamo le ragioni che per lui non sono solo politiche” mentre per quanto concerne “di chi è Siamo Enna e’ pure imbarazzante parlarne, imbarazzo che Trovato non prova pur di mantenere la poltrona di capogruppo che gli è utile eccome”.

“Trovato eletto con voti nostri a sostegno di Dipietro”

L’ala della Campanile lancia l’ultima stoccata a Trovato, legata alle elezioni scorse. “C’è scritto chiaramente di chi è quel simbolo: DIPIETRO SINDACO. Lui è stato – dicono Campanile, Nicosia e Contino – eletto grazie ai voti di Campanile, Contino, Rizza, La Porta e pure di Mistretta, Nicosia, tutti a sostegno di Dipietro come altri che seguono gli eletti e continuano a sostenere Dipietro. Diciamo che forse nessuno dei candidati di quella lista andrebbe mai con il Pd (peraltro quello di Venezia) ne con gli altri suoi nuovi compagni di avventura. Buona strada a Trovato, capogruppo del gruppo SiamoEnna -Dipietro Sindaco che però sta all’opposizione e pretende pure di dare lezioni di coerenza”