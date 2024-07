Il caso Autodromo, Gioventù nazionale, “è la fine di Pergusa”

“La decisione presa ieri, durante la seduta del Consiglio comunale, è del tutto folle per il presente di questa nostra amata città ma sarà ancora più devastante per il prossimo futuro”. Lo afferma Jacopo Mario Gessaro, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, il movimento costola di Fratelli d’Italia che commenta così il voto negativo del Consiglio comunale, 13 contro 11, alla proposta del sindaco di una proroga annuale dello Statuto del Consorzio autodromo di Pergusa.

L’affondo all’opposizione

Il presidente di Gioventù nazionale ritiene spregiudicata la decisione “di liquidare la posizione di spessore decisionale del nostro Comune senza tenere conto, per giunta, di tutte le ricadute inimmaginabili che ciò avrà”, tra cui la probabile fine dell’ente autodromo di Pergusa.

Funerale di Pergusa

“Credo fortemente che in casi come questo, le differenze ideologiche, partitiche e personali debbano essere messe di lato per fare spazio al bene della collettività e ai suoi interessi economici. Il funerale lo possiamo celebrare, oltre che per il lago, anche per l’autodromo e temo, anche per l’intera Pergusa, a causa di una politica miope e poco lungimirante” chiosa Gessaro.