Scoppia il caso dei Moderati, dipietristi, “Gargaglione si dimetta”

I gruppi consiliari sostegno dell’amministrazione Dipietro chiedono le dimissioni da presidente del Consiglio di Paolo Gargaglione.

Il caso dei Moderati per Enna

Una richiesta in forza di una presunta anomalia legata al movimento Moderati per Enna di cui Gargaglione fa parte.

Secondo quanto affermano le forze dipietriste “i tre consiglieri del gruppo, Presidente del Consiglio compreso, hanno comunicato l’iscrizione al Gruppo misto di Sala d’Euno” a seguito, “di una segnalazione su una pseudo formazione politica denominata “I Moderati” che appariva come una versione tarocca di una lista nazionale”.

“Presidente si dimetta”

Un passaggio, secondo le forze a sostegno della maggioranza, non darebbe garanzie sul ruolo assunto dal presidente che è “il garante dell’aula, nel rispetto dello statuto e del regolamento”

“In questo senso, auspichiamo le dimissioni del Presidente, oggi leader del gruppo misto, trasmigrato dalla maggioranza alla minoranza per ben due volte, che siamo certi potrà farsi rieleggere senza grosse difficoltà, dando un sussulto di autorevolezza, che incoraggiamo” spiegano i dipietristi che aggiungono: “Vigileremo da oggi in poi, rispetto ad atti che non costituiscono una buona pagina della politica cittadina”