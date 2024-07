Svincoli chiusi, sindaco incontra Anas, “apertura slitta di 10/12 giorni”

L’apertura degli svincoli di Enna della A19 slitterà di 10/12 giorni rispetto alla data del 2 agosto. E’ quanto emerso al termine dell’incontro di stamane tra il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ed Sub Commissario Anas, Lelio Russo, e i tecnici di cantiere Barone e Luppulis in riferimento ai lavori attualmente in corso sullo svincolo autostradale ennese. Ho ritenuto opportuno- spiega il Sindaco – verificare, innanzi tutto il rispetto della data del 2 agosto per la riapertura parziale dello svincolo”.

Il caldo

Il sindaco conferma che lo slittamento è legato all’emergenza caldo che ha indotto il presidente della Regione ad emettere una ordinanza per fermare i cantiere nelle ore in cui le temperature sono oltre il livello di guardia.

“In merito a questa richiesta, l’Ing. Russo ha comunicato che, in conseguenza dell’applicazione dell’ordinanza regionale emessa a tutela dei lavoratori, che riduce l’orario di lavoro evitando le attività nelle ore più calde della giornata, si rende necessario un breve differimento di circa 10/12 giorni sul termine del 2 agosto. Per quanto attiene, invece, la data di conclusione definitiva dei lavori – aggiunge Dipietro – i tecnici di Anas hanno sostanzialmente confermato il rispetto della data prevista”

“Per quanto mi riguarda -conclude il primo cittadino ennese- nel ringraziare il Sub commissario e i suoi tecnici per gli aggiornamenti forniti, concordando nell’assoluta necessità che i lavori si svolgano nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, quella a tutela della salute dei lavoratori, confido che lo slittamento indicato sia quello strettamente necessario. Posso, comunque assicurare la cittadinanza sulla massima vigilanza e controllo sul proseguo dei lavori”.

Longi, “viadotto ad Agosto, svincolo a metà ottobre”

Sulla vicenda è intervenuta la parlamentare nazionale di FdI, Eliana Longi. “Come da programma presentato in occasione dell’ultimo incontro presso la Prefettura, e a seguito della mia ultima interlocuzione odierna, ANAS mi conferma che la riapertura del viadotto Euno avverrà entro la prima decade di Agosto e quella dello svincolo entro la metà di Ottobre

“Per anticipare – dice la deputata nazionale – le scontate polemiche dell’opposizione, avviso che la settimana di ritardo rispetto alla data precedente comunicata del 2 Agosto, è stata causata dall’impossibilità di lavorare nelle ore più calde della giornata in base alle disposizioni del Commissario Schifani. Ritengo che tale giustificazione possa essere non solo sufficiente ma anche apprezzata da quella parte politica che da sempre si erge in difesa , solo teorica, dei diritti dei lavoratori”.