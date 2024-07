Svincoli A19 chiusi, l’ironia sui social, “in quale anno aperti?”

La notizia dello slittamento dell’apertura degli svincoli di Enna della A19 ha scosso la comunità ennese che si aspettava la fine dei lavori a breve, del resto l’Anas aveva fissato una data: il 2 di agosto.

L’indignazione con l’ironia

Questa volta non si è sollevata una indignazione feroce ma segnata dall’ironia, del resto la fine di questi interventi sugli svincoli è stata puntualmente spostata negli ultimi due anni e mezzo.

Le ragioni del ritardo

E così, l’ennesimo ritardo non è stato come un fulmine a ciel sereno, ormai regna una sorta di rassegnazione tra gli ennesi, ormai abituati a questi rinvii.

L’ultimo sarebbe legato alle elevate temperature che hanno costretto il presidente della Regione, Renato Schifani a firmare un’ordinanza di stop ai lavori nei cantieri nelle ore caldissime: il provvedimento del Governo regionale sarà in vigore fino al 31 agosto.

“In quale anno finiranno?”

“Non c’erano dubbi che finiva così. Forse se ne parlerà a Natale” commenta un residente di Enna. Ma ce ne sono degli altri: ” Settembre 2025 o 2026″. “Settembre di che anno?” “Meglio specificare l’anno”

L’attacco alla classe politica

Naturalmente, non mancano gli affondi alla classe politica. “Complimenti ai nostri politici – scrive sui social un ennese – tante promesse nel periodo delle elezioni per poi lasciarci in mezzo alla….”. Ed ancora. “Ennesima batosta per Enna, già era risaputo che non avrebbero rispettato la data”