Premio Città di Leonforte – sezione teatro: online il bando per il laboratorio teatrale, 20 posti per bambini dai 7 ai 12 anni. Scadenza il 14 agosto

Bambini, fantasia, teatro, una combinazione perfetta per crescere in armonia ed imparare divertendosi.





Per questo, il direttore artistico della sezione teatro del Premio Città di Leonforte, Sandro Rossino, in accordo con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Livolsi che patrocina l’evento ormai identitario della città, giunto quest’anno alla sua quarantunesima edizione e con il pieno sostegno operativo dell’assessore alla cultura Sabrina La Ferrara, ha scelto di cambiare il target del consueto laboratorio teatrale dando ai bambini l’opportunità di esplorare la propria creatività.







Gli animatori del laboratorio: “Il Canovaccio” e “Colorado Farm”



Il laboratorio, condotto dagli attori Nuova Compagnia Teatrale “Il canovaccio” – APS” in partnership con Colorado FARM è aperto anche ad insegnanti interessati a partecipare come uditori al fine di acquisire competenze e metodologie riguardanti l’educazione alla teatralità da integrare all’interno delle scuole.





Il 19 e 20 agosto le due giornate al Vaccalluzzo

Durante i due giorni di laboratorio, il 19 e 20 Agosto dalle 16,30 alle 19,30 nel cortile della scuola “Nunzio Vaccalluzzo” in Corso Umberto 339, i 20 partecipanti dai 7 ai 12 anni saranno catapultati all’interno della magia del teatro attraverso giochi teatrali ed esercizi ed avranno così l’opportunità di sviluppare importanti competenze come la comunicazione, la collaborazione, la fiducia in sé stessi e la capacità di esprimere le proprie emozioni.



Lavoro in team nel rispetto delle idee degli altri



Inoltre, saranno incoraggiati a sperimentare, a lavorare insieme come una squadra e a rispettare le idee degli altri. Il singolo partecipante potrà sentirsi libero di esprimersi ed esplorare questo mondo magico.



Il laboratorio prevede anche momenti di convivialità, in cui i partecipanti potranno consumare una merenda a carico degli organizzatori.



Scadenza bando il 14 agosto alle 12



La domanda di iscrizione è gratuita ed il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Leonforte www.comune.leonforte.en.it dal link https://www.comune.leonforte.en.it/laboratorio-teatrale-per-bambini-a-scuola-di-teatro/ e va inviato, regolarmente firmato, all’ indirizzo e-mail teatro.premio@comune.leonforte.en.it. Saranno ammesse le prime 20 domande pervenute entro la scadenza prevista per le 12 del 14/08/24