Autodromo, opposizione, “decisione coraggiosa, ora un nuovo ente”

“L’amministrazione più bugiarda che Enna ricordi, prova ad ingannare la cittadinanza con slogan che mistificano la realtà”. E’ quanto affermano i gruppi consiliari SiAmo Enna, Enna Viva, PD, Nuova Cittadinanza, DC e Gruppo misto in merito alla vicenda del voto negativo dell’aula sulla proroga del Consorzio autodromo di Pergusa che si tradurrà con la liquidazione dell’ente.

“Inerzia del sindaco”

L’opposizione rigetta al mittente le accuse di aver voluto affossare, senza alcuna prospettiva, l’attività sportiva nel circuito di Pergusa, anzi affermano di aver “reagito all’inerzia di un sindaco stanco, privo di idee e di energie, che – com’è evidente – non governa più la città da tempo”.

Le ragioni della scelta, “serve un nuovo ente”

Secondo i gruppi politici dell’opposizione, la loro è stata una decisione “coraggiosa che impone adesso ai vari soggetti coinvolti di sedersi attorno a un tavolo e mettere in campo idee innovative per la sostituzioni di un ente che già da tempo non offriva più nulla di rilevante, a dispetto peraltro di ingenti risorse economiche per centinaia di migliaia di euro ogni anno”.

Peraltro, l’opposizione ritiene che il Consorzio aveva fatto il suo tempo. “Pensavamo che la scadenza naturale dei 30 anni fosse l’occasione giusta per ripensare l’autodromo, ma l’amministrazione ha preferito fare orecchie da mercante” spiegano i gruppi di opposizione al sindaco.

Il prossimo passo

SiAmo Enna, Enna Viva, PD, Nuova Cittadinanza, DC e Gruppo misto hanno elaborato un cronoprogramma per quello che si dovrà fare per il rilancio dell’autodromo. “Noi faremo la nostra parte e forniremo già alla prossima conferenza capigruppo – dicono gli esponenti dell’opposizione – un documento con idee chiare sul rilancio di uno dei simboli della nostra città. Auspichiamo, quindi, che si metta fine alle polemiche sterili e si inizi a lavorare al piùpe presto per la costituzione di un nuovo consorzio che possa essere al passo con i tempi e capace di intraprendere nuove sfide”.