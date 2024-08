Regione, si è dimessa l’assessore Elena Pagana

Si è dimessa da assessore regionale al Territorio ed Ambiente Elena Pagana ed al suo posto è stata nominata Giusi Savarino. Lo ha annunciato lei stessa all’agenzia Ansa. “Ho partecipato oggi alla mia ultima giunta di governo, nel corso – riferisce all’Ansa l’ormai ex assessore – della quale sono state approvate le proposte che ho presentato. Al termine ho informato il presidente della Regione della mia decisione di presentare le dimissioni dalla carica e ho salutato i colleghi per questi ventidue mesi di lavoro insieme”.

La nomina

Elena Pagana, troinese, è stata nominata assessore nel novembre del 2022 dal presidente della Regione. Renato Schifani. L’ormai ex assessore ha ringraziato il suo partito, Fratelli d’Italia. “A 31 anni, dopo cinque trascorsi in Parlamento – aggiunge – non era scontato che potessi avere l’onore di servire i siciliani nel governo della Regione. Di questo sono molto grata a FdI e alla nostra leader Giorgia Meloni” ha detto all’Ansa l’esponente politico.

Razza europarlamentare

Il marito dell’ex assessore al Territorio ed ambiente, Ruggero Razza, nei mesi scorsi, in occasione delle elezioni europee, ha ottenuto un seggio, in quota Fratelli d’Italia.

La Fondazione del Lago di Pergusa

L’ultimo atto da assessore regionale si è consumato nella giornata di ieri con la nascita della Fondazione Lago di Pergusa con il compito di salvare l’invaso dalla siccità. E la Regione ha messo sul tavolo 250 mila euro.