Calascibetta ospita una sfilata di moda

L’agorà xibetana, per una sera, diventa una passerella di moda. Un luogo scelto per presentare borse e accessori, ma anche attività sportive e scuole di ballo, con l’esibizione degli iscritti. L’occasione è stata la seconda edizione “ModArt”, una sfilata organizzata da alcuni professionisti e commercianti di Enna e Calascibetta. Due ore intense, per mettere in mostra soprattutto alcune novità nel settore dell’abbigliamento, durante le quali i presenti hanno visto sfilare, con disinvoltura, diversi ragazzi e ragazze del luogo e della vicina Enna.

Le province siciliane coinvolte

Una iniziativa che ha coinvolto quattro province dell’isola dove hanno sede soprattutto le scuole di ballo. La serata, presentata da Mario Colina, ha visto come direttori artistici Massimo e Osea Folisi, che hanno regalato al numeroso pubblico presente un finale dedicato alla bellezza del Creato, rappresentato sia dalle quattro donne sia da quello che ognuna rappresentava, ossia alcune specie di animali: istrice, lupo, cobra e pavone, che con le loro sfumature, come quelle di un serpente o come le meravigliose colorate piume del pavone, mettono in risalto la grandezza del Creato.

Il direttore artistico

“L’arte è arte quando suscita emozioni e riflessioni-ha spiegato il direttore artistico Massimo Folisi- Dominare sul Creato non vuol dire distruggerlo, ma scrutarne ed esaltarne la sua sconfinata bellezza”. Un messaggio che dovrà sicuramente far riflettere l’uomo che sta distruggendo la natura. Una serata che ha aperto ufficialmente i festeggiamenti in onore del patrono San Pietro, con la serata finale in programma lunedì prossimo 5 agosto, quando la statua del santo verrà portata a spalla dai confrati tra le principali strade del paese. A celebrare la messa serale, che precederà la processione, Monsignor Antonino

Migliore, vescovo emerito di Coxim. Diversi intanto gli spettacoli musicali che si susseguiranno sino a lunedì. Tra questi, stasera (sabato) in piazza Umberto I il tribute al mitico Vasco Rosso.

Il concerto dell’ex dei Nomadi

Lunedì, giorno 5, il concerto del cantautore e chitarrista Danilo Sacco, dal 1993 al 2011 voce dei Nomadi. Lodevole inoltre l’iniziativa settimanale dell’arciprete don Maurizio Nicastro, che ha stilato un calendario che ha messo insieme religione, arte e cultura. Ogni sera, dopo la coroncina e la messa, i fedeli hanno potuto assistere a delle iniziative culturali. Strepitosa ieri sera Stefania Bruno, con le sue magie tramite i giochi realizzati con la sabbia. Stasera (sabato) si parlerà invece delle trasformazioni architettoniche della chiesa madre nel settecento. Un modo per avvicinare i fedeli alla festività patronale. Sentire “forte” il lato religioso dedicato a San Pietro.