Camion contro palo, telefoni della Protezione civile in tilt

Come se non ci fossero già problemi di incendi e siccità che stanno impegnando molto la Protezione civile a metterci il carico è stato un incidente.

L’incidente

Un camion, infatti, nelle prime ore del mattino, ha investito i pali della linea telefonica in contrada Scifitello, ad Enna Bassa, che serve l’Ente Corpo Protezione civile, per cui le linee sono andate in tilt. Per le emergenze è stato, comunque, fornito un numero: 335 7471642. I tecnici sono, comunque, già al lavoro per ripristinare la linea.