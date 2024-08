Estate pazza, nuovo acquazzone a Enna

E’ davvero folle l’estate del 2024 caratterizzata dalle elevate temperature e da una siccità che non dà tregua, al punto da svuotare gli invasi e lo stesso lago di Pergusa. Ma in questi minuti, si è abbattuto su Enna un acquazzone che è stato salutato con speranza dalla comunità che, dalla giornata di oggi, deve fare i conti con la drastica riduzione del servizio idrico.

La situazione

Nel capoluogo, in particolare ad Enna Alta l’acqua arriverà ogni 4 giorni ma la grave situazione si vive in tutti gli altri Comuni dell’Ennese. Nel pomeriggio di sabato era apparsa la pioggia, scatenando tanti entusiasmi ma va detto che per riempire la diga Ancipa, da cui dipende l’intero sistema idrico ennese, di pioggia ne servirebbe davvero tanta.