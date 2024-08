Pioggia a Enna, Greco, “il lago non si è riempito”

“Arriva la pioggia a Pergusa ma c’è poco da festeggiare: il lago non si riempie e le strade si allagano. La pioggia di ieri dimostra quanto abbiamo sempre sostenuto: anche quando piove, l’acqua non riesce ad arrivare al Lago”. Lo afferma il consigliere comunale del Pd, Marco Greco, che smorza i facili entusiasmi circolati ad Enna sul miglioramento delle condizioni di salute del lago di Pergudsa per via della pioggia abbattutasi ieri. E per dimostrarlo, l’esponente del Pd, ha anche scattato delle foto.

Canaloni otturati

“Questo accade perché l’acqua – argomenta Greco – che cade nella conca Pergusea non riesce ad arrivare a Lago per una serie di ragioni: i canaloni non sono tutti puliti, il sistema fognario di Pergusa continua ad essere inadeguato e il complesso sistema di strade e vie attorno al lago bloccano il normale deflusso delle acque. Gli effetti di questo inefficiente sistema di raccolta delle acque si vedono invece nella seconda immagine: tutta l’acqua che dovrebbe arrivare al Lago e non ci arriva resta bloccata creando allagamenti e disagi”.

Cosa occorre fare

L’esponente dell’opposizione indica la strada, peraltro già tracciata da Legambiente. “Adesso delle due l’una: o continuiamo a far finta di niente, sostenendo che vada tutto bene e accusando di allarmismo chi sostiene che c’è qualcosa che non va o corriamo seriamente ai ripari adeguando il sistema fognario di Pergusa per evitare allagamenti come quelli di ieri e consentire al contempo al Lago di poter sopravvivere a questa nuova fase climatica”.

I negazionisti in salsa ennese

“Se ne facciano una ragione i negazionisti in salsa ennese che continuano a sostenere che con le piogge invernali si risolverà il problema : ha piovuto ieri, pioverà nei prossimi giorni, ma se non interveniamo seriamente sul sistema di raccolta e deflusso delle acque, il lago non tornerà mai quello di una volta”