Liuzzo neo coordinatore del Psi a Regalbuto

E’ stato nominato coordinatore comunale del Psi di Regalbuto Salvatore Liuzzo mentre il vice è Vito Maida. Il primo è un agrotecnico, il secondo ha alle spalle una lunga carriera politica a Regalbuto, infatti ha iniziato la sua carriera politica come consigliere comunale nel 1978, con il Psi. È stato consigliere comunale per cinque mandati, ha ricoperto il ruolo di assessore e anche di Presidente del Consiglio comunale. L’elezione è avvenuta nelle ore scorse alla presenza del segretario provinciale, Alessio Genovese.

Verso le elezioni, “con il nostro simbolo”

Il neo coordinatore, Liuzzo, ha sottolineato l’impegno della sezione socialista a dare voce a tutti i cittadini che si richiamano ai valori di giustizia sociale, libertà, uguaglianza e trasparenza nell’amministrazione pubblica. Obiettivo principale è quello di presentare, alle prossime amministrative, una lista con il proprio simbolo, creando una forte alleanza tra i partiti di centro-sinistra per contrastare efficacemente l’avanzata delle forze di destra e difendere i diritti di tutti i cittadini. Prima iniziativa pubblica sarà la raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata e a sostegno della campagna “Io voglio scegliere”, referendum per scardinare il sistema elettorale.

Genovese, “entusiasmo attorno a noi”

“Sono estremamente soddisfatto – ha dichiarato il segretario provinciale, Alessio Genovese – dell’entusiasmo e dell’impegno di Liuzzo e dei compagni socialisti, in una città con una lunga tradizione socialista. Penso che l’ideale del socialismo debba essere interpretato come passione e impegno, come slancio verso una società più unita e un mondo più giusto e solidale”