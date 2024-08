Piscine, accordo tra Comune e 2 società di nuoto

L’amministrazione comunale di Enna ha sottoscritto una collaborazione con le società di nuoto La Fenice e Murgano per la gestione dei corsi di nuoto negli impianti del Comune di Enna che dispongono di piscine, coperte e scoperte, ad Enna Bassa ed a Pergusa. Lo annuncia l’assessore con delega allo sport Rosalinda Campanile che precisa come la gestione sarà sempre nelle mani del Comune di Enna e che alla manifestazione di interesse si sono presentate solo queste due società.

Come funzionerà la collaborazione

“Le società forniranno un certo numero di ore per l’assistenza dei bagnanti e negli spogliatoi, in cambio l’amministrazione ha disposto per loro un ticket agevolato per il pagamento delle corsie” spiega a ViviEnna l’assessore Campanile che aggiunge: “le altre società svolgeranno la propria attività con un piano vasca già concordato”

Il sindaco

“Il nuoto è uno sport molto attivo in città – dichiara il Sindaco Maurizio Dipietro- e anche l’attività agonistica va forte. Sono centinaia i ragazzi che frequentano le nostre piscine e l’amministrazione ha inteso agevolare, attraverso procedure burocratiche trasparenti e compatibili con le normative che disciplinano i servizi a domanda individuale, la più ampia praticabilità di questo importante sport di concerto con le società sportive”.

La chiusura della piscina coperta

“Ma c’è un problema e riguarderà la piscina coperta, ad Enna bassa: subirà – dice a ViviEnna l’assessore Campanile – degli interventi di ristrutturazione, per cui sono stati stanziati dei fondi, che riguarderanno il tetto e poi l’efficientamento energetico. Non riusciremo ad aprire prima di gennaio e questo creerà un disagio per le attività agonistiche legate al nuoto. Fino a settembre gli allenamenti potranno tenersi nella piscina scoperta a Pergusa poi, però, il clima rigido li renderà praticamente impossibile. Ho sentito che stanno valutando l’ipotesi di usare le mute ma è una soluzione tampone, non certamente ottimale”