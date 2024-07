Lavori alla rete elettrica, piscine di Pergusa chiuse per un giorno

Resteranno chiuse martedì prossimo, il 30 luglio, le piscine di Pergusa. Lo rende noto il Comune di Enna, spiegando le ragioni legate ad un “intervento del gestore del servizio elettrico, con conseguenziale sospensione temporanea della fornitura elettrica”. Gli impianti, come precisa il Comune, “riapriranno regolarmente mercoledì 31 luglio”.

Orari e tariffe

Come disposto dal Comune le piscine resteranno aperte dalle 9 alle 18. Nel turno mattutino, dalle 9 alle 13 e poi nel pomeriggio dalle 14 alle 18.

Dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 18 per i bambini fino a 12 anni il costo dell’ingresso è di 2,50; 5 euro per gli adulti

Per l’intera giornata, dalle 9 alle 18 per i bambini fino a 12 anni si paga 5 euro; 8 euro per gli adulti

I lavori ed i servizi

Come fa sapere il Comune, sono stati ripristinati interamente il fondo e le pareti della piscina dedicata ai bambini che non era più in sicurezza. Il complesso sarà attrezzato di sdraio e ombrelloni a servizio degli utenti e incluse nel ticket giornaliero.