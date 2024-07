Enna, ritiro a Pergusa, in rosa i 4 della Next Gen

Ci saranno anche 4 ragazzi del vivaio dell’Enna nel ritiro della squadra che avrà inizio sabato a Pergusa. Sono Samuele Patrinicola, Filippo Perri, Lorenzo Bonanno e Christian Mauceri i gioielli della Next Gen che potrebbero dare una grossa mano ai compagni.

“Dal nostro vivaio per coltivare un sogno grazie al lavoro svolto dal settore giovanile in questi anni, per degli atleti di casa nostra che avranno così la possibilità di crescere ulteriormente con il lavoro di mister Peppe Pagana” fanno sapere dalla società gialloverde.

Un nuovo acquisto

Frattanto, l’Enna ha annunciato l’ingaggio di Klajdi Lusha. Attaccante, classe 2003, il calciatore nativo di Piacenza ma con doppio passaporto italo-albanese arriva da importanti esperienze in Serie D con Arconatese, Castellanzese e Fanfulla, con le quali, in totale, ha collezionato più di 60 presenze.

La sua esperienza

Nel Nord Italia in questi anni è stato protagonista anche con la Primavera del Parma, dove ha svolto la trafila nel settore giovanile e ciò ha permesso al neo-attaccante gialloverde di collezionare anche qualche presenza con le Nazionali Under 16 e 17 albanesi. Oltre al ruolo di attaccante centrale, Lusha può giocare anche da esterno d’attacco e questo permetterà al tecnico Peppe Pagana più soluzioni in fase offensiva.

“Le sensazioni sono molto positive – queste le prime considerazioni dell’italo-albanese – per questa nuova avventura ad Enna, dato che per me si tratta della prima esperienza lontano da casa. E la voglia di fare bene è tanta. Da questa stagione mi aspetto tanto, ho avuto già modo di confrontarmi sia con il direttore sportivo, sia con il mister e so che ci tengono a fare bene e a farsi trovare pronti per ogni partita. Obiettivo personale? Spero di andare in doppia cifra in fatto di realizzazioni: per un attaccante è importante”.