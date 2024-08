Piazza Armerina, al via il Palio dei Normanni

Al via domani a Piazza Armerina lo storico Palio dei Normanni, una ricostruzione storica che si svolge in tre giornate, ricche di fascino e tradizione, sin dal 1952. Nella giornata di domani ci sarà la cerimonia della Consegna delle Armi ai cavalieri che si affronteranno nella Quintana del Saraceno. La location di questa prima giornata è la piazza antistante il Teatro Garibaldi.

Le altre 2 giornate

Il 13 agosto Il Conte Ruggero d’Altavilla viene accolto in città da liberatore, un evento suggestivo che si svolgerà nello scenario della piazza Cattedrale. L’ingresso per assistere all’evento è gratuito. Per accedere alla tribuna, accanto a Palazzo Trigona, è possibile acquistare il biglietto online su BoxOffice

Nell’ultima giornata, la Quintana del Saraceno vedrà i quattro quartieri storici della città sfidarsi in una gara animata da stupendi cavalli e valorosi cavalieri. La location è quella del Campo Sportivo Sant’Ippolito. Per l’ingresso è necessario munirsi di biglietto, disponibile online su BoxOffice.

L’evento sarà arricchito il 13 ed il 14 agosto dalla presenza dell’attore Sergio Muniz, che interpreterà il Conte Ruggero. Altri attori professionisti interpreteranno altri ruoli in una edizione diretta dalla regista Gisella Calì che da sei anni cura la drammatizzazione dei vari momenti del Palio dei Normanni

Il Palio dei Normanni, con oltre mille comparse e decine di cavalli, rappresenta la più grande ricostruzione storica del sud Italia e oltre ai momenti clou della manifestazione offre anche lo spettacolo di un imponente corteo che sfila nei tre giorni per le vie della città.

La musica

E poi c’è il cartellone musicale: il 12 agosto, in piazza Falcone Borsellino, si esibiranno i Creedence Clearwater Revived. La band rappresenta una sorta di continuazione dei leggendari Creedence Clearwater Revival (CCR), che hanno dominato la scena musicale degli anni ’60 e ’70 con il loro inconfondibile stile rock sudista. I Creedence Clearwater Revived, che si esibiranno a Piazza Armerina, rappresentano un ponte tra il passato glorioso dei CCR e il presente, assicurando che la musica che ha definito una generazione possa continuare a ispirare e a emozionare il pubblico di tutto il mondo.

Il 23 agosto, la grande musica classica renderà omaggio a Puccini sotto la direzione del maestro Alessio Boni.

Gala equestre

Il 16 agosto, tornerà il Gran Galà Equestre con la partecipazione di maestri internazionali dell’equitazione. Il 18 agosto, il Gran Galà della Magia trasporterà il pubblico in una dimensione magica con artisti che si sono esibiti in importanti trasmissioni televisive.

La finale regionale di miss Italia

Il 30 agosto La Finale regionale di Miss Italia porterà sul palcoscenico di piazza Cattedrale le più belle ragazze siciliane che provano la più classica delle scalate al successo

Il teatro offrirà momenti particolarmente attesi con due commedie della compagnia di Turi e Federica Amore. Il 17 agosto andrà in scena “L’Avaro” di Molière e il 28 agosto la commedia brillante “Chi troppo vuole nulla stringe”.