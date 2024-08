Premio Gliozzo a Nissoria, al via la seconda edizione

Tutto pronto per il Premio Calogero Gliozzo che si terrà a Nissoria il 29 agosto alle 21,00 con la direzione artistica di Irene Varveri Nicoletti e Benny Ilardo – rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione culturale Big Factory – in accordo con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosario Colianni e con gli assessori Grazia Altavilla ed Elena Rinaldi.

Gli ospiti

Sono stati annunciati dai direttori artistici i nomi dei tre ospiti illustri per la serata di premiazione dei vincitori delle tre sezioni di letteratura: ci saranno il cantautore siciliano Mario Incudine che sarà accompagnato dal maestro Antonio Vasta e l’attore Nicola Costa, reduce dal successo di “Sfracelli d’Italia”, con all’attivo una ricca esperienza professionale.

Il programma

Alle 18 del 28 agosto ci sarà l’evento, Aspettando il premio: in memoria di Calogero Gliozzo, che aprirà le porte alla manifestazione con la partecipazione degli artisti dell’associazione culturale Big Factory e di quanti lo conobbero e apprezzarono.

Si terrà simbolicamente sotto l’albero di ulivo secolare della città nissorina un momento per ricordare Calogero, nell’ottica di Irene Varveri Nicoletti e Benny Ilardo in accordo con la famiglia Gliozzo.

Bando scade il 16 agosto

Il bando del premio, la cui partecipazione è interamente gratuita, scadrà il 16 agosto, è reperibile sul sito del comune di Nissoria. Numerose già le domande di partecipazione pervenute per le tre sezioni: sezione A poesia, sezione B narrativa, nello specifico ai racconti brevi; la sezione C invece, è riservata ai minori, in particolare alle favole. Il tema della manifestazione è: viaggiare è come sognare