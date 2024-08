Furgone in fiamme sulla A19, paura per il conducente

Un furgone è andato in fiamme sulla A19 intorno alla mezzanotte nel tratto compreso tra gli svincoli di Catenanuova e Agira in direzione Palermo.

Conducente illeso

Il conducente è riuscito ad uscire in tempo dall’abitacolo prima che fosse investito dalle fiamme. Nel volgere di qualche minuto sono arrivate numerose richieste di intervento ai vigili del fuoco del comando provinciale di Enna.

L’intervento dei vigili del fuoco

Le squadre sono arrivate poco dopo riuscendo ad arginare l’incendio mentre sono in corso le indagini sulle cause dell’incidente. Il mezzo è ibrido, da capire cosa non è andato per il verso giusto. Sul posto c’erano anche gli agenti della Polizia stradale, per la sicurezza della viabilità, ed i tecnici dell’Anas