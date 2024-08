Palazzina in fiamme, paura a Leonforte, non si trova il proprietario

Paura a Leonforte per lo scoppio di un incendio che ha coinvolto una palazzina. Il rogo è scoppiato alle 5 di stamane nell’immobile in via Granfonte e sono stati i residenti della zona a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco temendo che le fiamme potessero propagarsi velocemente verso le altre abitazioni.

Le ricerche

La palazzina, che si estende su due piani, è di proprietà di un uomo che non è stato ancora trovato dai soccorritori. Sul posto ci sono anche i carabinieri ed il personale del 118 mentre sono tutt’ora in corso gli accertamenti per svelare le cause dell’incendio.