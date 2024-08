“Manca acqua da 10 giorni”, tensione a Piazza Armerina

E’ scontro sull’acqua a Piazza Armerina tra il consigliere comunale del Pd, Dario Azzolina ed il sindaco Nino Cammarata.

I disagi a Scarante e Santa Croce

Il dibattito, come ormai spesso avviene, si è scatenato sui social dopo la pubblicazione di un post da parte del primo cittadino in merito alle sofferenze patite dai residenti di Santa Croce e Scarante legate all’approvvigionamento idrico. Secondo quanto sostenuto ieri sera dallo stesso Cammarata, “da questa notte si tornerà alla erogazione, per come comunicato dal gestore”.

Cammarata, “scavo nuovi pozzi in corso”

Inoltre, il sindaco ha spiegato che “nel frattempo, mentre le autobotti lavorano incessantemente per rifornire l’acquedotto, lo scavo dei pozzi nuovi è in corso, il COC per mezzo dei volontari, a cui va il ringraziamento di tutta la città, sono costantemente operativi per esaudire le richieste che pervengono al numero verde (0935 982342)”.

Azzolina, “manca acqua da 10 giorni”

Un post commentato dal consigliere comunale Dario Azzolina che ha denunciato la mancanza di acqua a Scarante e Santa Croce da 10 giorni.

“I disagi della zona Santa Croce – Scarante durano da circa 10 giorni, quindi – scrive il consigliere comunale di opposizione – che siate riusciti a ridurre al minimo i disagi è un pensiero tutto vostro parecchio discutibile. Bisogna inserire il numero verde anche sul sito del Comune, molta gente non ha facebook. Dato che è stata restituita un’autocisterna per criticità riscontrate dal responsabile del settore, il servizio sarà ancora più lento? Organizzare dei punti di approvvigionamento per le zone più colpite è ipotizzabile? Le richieste dei privati (successive per priorità a quelle delle persone con maggiori difficoltà e delle strutture ricettive) quale ordine seguono? Si può capire? Oltre alla carenza di risorse e a riparazioni della diga siete a conoscenza di criticità ulteriori di responsabilità del gestore che riguardano la nostra rete?”

Sindaco, “vieni a dare una mano”

La risposta del sindaco non si è fatta attendere. “Anziché scrivere qui, tu che sei un consigliere comunale, vieni al centro operativo comunale e ti vieni a rendere conto del lavoro che si sta facendo. Troverai ogni risposta ad ogni tuo quesito. Evita di perdere tempo su Facebook. Vieni a dare una mano. Ti aspettiamo”.

I disagi denunciati dai residenti

Le proteste, però, sulla carenza prolungata in queste due zone sono diffuse. “Solo per maggiore precisione e non per polemizzare … Contrada scarante e Santa Croce non ricevono acqua per i motivi che sappiamo da domenica 11 agosto” scrive una donna.

“Ci sono perdite”

Altri utenti, invece, segnalano nuove e vecchie criticità, come le perdite di acqua. “Mi permetto di sottolineare che, mentre la vostra amministrazione si dà da fare per ridurre i disagi della cittadinanza, e giustamente, ci chiede gestire al meglio la crisi idrica, in via Papa Pacelli, da oltre 10 giorni è presente un buco (insieme a tutti gli altri……..!!!) dal quale fuoriesce un “corso d’acqua”, che percorre tutta la via Papa Roncalli, attraversa la rotonda, e scende giù sino alla chiesa di Sant’Andrea…Un guasto segnalato ad AcquaEnna, da parte dei residenti, e nonostante tutto, dopo sopralluogo, è rimasto lì….ed ogni giorno, inermi, vediamo sprecare un bene, ormai, diventato prezioso”