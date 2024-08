Incendio nel bosco di Piazza Armerina, in cenere 20 ettari

Un vasto incendio si è scatenato a Piazza Armerina in contrada Leoano. Secondo quanto emerge dal resoconto dei vigili del fuoco, in fumo sono andati circa 20 ettari di bosco e macchia mediterranea. Per arginare l’azione delle fiamme sono al lavoro due squadre dei pompieri ed un elicottero coordinato. “Sul posto anche il TAS 2 VVF per la perimetrazione dell’area percorsa da fuoco” spiegano dal comando dei vigili del fuoco di Enna.