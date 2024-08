Sopralluogo al Varisano, Lantieri, “si faranno i lavori”

Sopralluogo questa mattina al museo Varisano da parte della parlamentare regionale di Forza Italia, Luisa Lantieri. Il sito è al centro di numerose polemiche non solo per le sue condizioni di degrado ma anche per la carenza di personale, come svelato dal direttore del parco archeologico di Morgantina e della Villa del Casale, Carmelo Nicotra.

Il caso del museo Varisano

C’era anche lui stamane con la deputata all’Ars, che, nei giorni scorsi, a proposito della chiusura del museo, in occasione della giornata di Ferragosto, aveva annunciato delle iniziative, tra cui una interrogazione parlamentare. Nicotra, però, in una lettera arrivata alla redazione di ViviEnna, ha spiegato le ragioni per cui il museo è rimasto chiuso, tra i pochissimi in Italia, cioè la mancanza di personale disponibile, insomma nessuno avrebbe dato la disponibilità. Sul trasferimento degli amministrativi in altri siti, Nicotra ha precisato che al Varisano non servono dipendenti con queste funzioni.

Le parole della Lantieri

“Oggi, unitamente al Direttore del Parco Archeologico di Morgantina e Villa Romana del Casale Dottor Carmelo Nicotra, abbiamo effettuato un sopralluogo presso il Museo Varisano di Enna per l’effettuazione dei lavori finalizzati alla riapertura del museo. Il sovrintendente si è dato da subito disponibile per avviare i lavori e permettere altresì un’ottima accoglienza e fruizione di chi visita e ammira le bellezze del museo” si legge in un post sulla pagina social della parlamentare regionale.