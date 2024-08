Morto dopo incendio in casa, messa al cimitero di Leonforte

Si è celebrata una messa funebre al cimitero di Leonforte per Benito Leonforte, il 55enne morto a seguito di un incendio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsa che ha coinvolto la sua palazzina di due piani in via Granfonte, a Leonforte.

Il mozzicone di sigaretta

Secondo quanto emerso in una prima ricostruzione degli inquirenti, l’uomo si sarebbe addormentato e probabilmente un mozzicone di sigaretta accesa avrebbe innescato un vasto rogo che ha avvolto l’intero stabile. E’ stato necessario un lungo lavoro dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme ma il corpo della vittima non è stato trovato subito ma solo in mattinata, complice la caduta del tetto.

Le spese del Comune

Il sindaco Pietro Livolsi, nelle ore successive alla tragedia, ha spiegato che il Comune si sarebbe fatto carico delle spese funebri, inoltre, tenuto conto delle condizioni di sicurezza della palazzina, l’amministrazione provvederà alle opere per la messa in sicurezza dell’edificio.