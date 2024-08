Tragedia a Leonforte, morto il proprietario della casa incendiata

E’ stato trovato senza vita il proprietario della palazzina a due piani in via Granfonte, a Leonforte, in cui stamane intorno alle 5 è scoppiato un incendio.

Il cadavere in una stanza

I vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, nel corso delle operazioni di spegnimento dell’immobile hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo, un ultracinquantenne. Secondo una prima ricostruzione, la salma era in una stanza dello stabile che, peraltro, aveva subito il crollo del tetto.

L’inchiesta della Procura di Enna

Restano da accertare le modalità del decesso dell’uomo e su questo aspetto la Procura di Enna ha aperto un’inchiesta che, comunque, dovrà fare luce su molti aspetti, non solo sulle ragioni della morte del proprietario ma anche sulle cause del rogo.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che, stamane, dopo la segnalazione dell’incendio si sono recati in via Granforte, assistendo al lavoro dei pompieri, creando un cordone di sicurezza attorno all’edificio andato in fiamme.

Le cause del rogo

Gli inquirenti vanno per esclusione, per cui il primo passo sarà di svelare se vi sono inneschi che possano provare la matrice dolosa dell’incendio ma, come capita in queste prime fasi dell’incendio, ogni ipotesi viene presa in considerazione. Potrebbe essersi verificato un corto circuito all’impianto elettrico, del resto, con il caldo di queste settimane, qualche elettrodomestico potrebbe avere fatto le bizze.

Le ipotesi sul decesso

L’autopsia potrebbe chiarire meglio gli ultimi istanti di vita dell’uomo, d’altra parte sono varie le ipotesi. L’uomo potrebbe essere rimasto intossicato dal fumo sprigionatosi dalla sua abitazione ed a quel punto, incapace di muoversi, sarebbe stato investito dalle fiamme. Un’altra tesi è che il proprietario sia stato colpito da una trave, a causa del cedimento del soffitto. Tutti elementi che sono al vaglio dei magistrati e dei carabinieri.