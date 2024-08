Sanità, 3 medici per 6 Comuni dell’Ennese

La direzione generale dell’Asp di Enna ha reso noto che è stata potenziata l’offerta sanitaria in alcuni Comuni dell’Ennese.

Nicosia e Sperlinga

E’ stato conferito l’incarico di assistenza primaria a Giulio Fabrizio che sarà presente a Nicosia e Sperlinga ed anche a Capizzi, nel Messinese. “Il dottor Giulio Fabrizio – si legge nella nota dell’Asp – dovrà aprire idoneo ambulatorio medico nel Comune di Nicosia, secondo le prescrizioni del Contratto Nazionale di categoria del 2022, e dovrà essere in possesso della residenza anagrafica o del domicilio in uno dei Comuni dell’ambito territoriale. Dovrà, inoltre, ottemperare ai requisiti richiesti dalla normativa entro 90 giorni dalla notifica del conferimento”.

Piazza Armerina e Aidone

Contestualmente alla dottoressa Serenella Ferreri è stato conferito l’incarico di assistenza primaria a Piazza Armerina ed Aidone. “La dottoressa Ferreri, entro i 90 giorni dalla notifica come previsto dalla normativa, avrà l’obbligo – spiega la nota dell’Asp – di aprire idoneo ambulatorio medico nel Comune di Aidone, secondo le prescrizioni del Contratto Nazionale di categoria del 2022, e di essere in possesso della residenza anagrafica o del domicilio in uno dei Comuni dell’ambito territoriale”.

Leonforte e Barrafranca

Infine, l’Asp di Enna ha conferito l’incarico specialistico ambulatoriale a tempo indeterminato, nella branca di Ortopedia, a Diego Daniele Pizzo, per complessive 19 ore.

Lo specialista assumerà servizio a far data dal 16/09/2024, potenziando la branca dell’Ortopedia nell’ambito del territorio provinciale con una distribuzione oraria su due strutture sanitarie dell’Azienda, 10 ore presso il Poliambulatorio di Leonforte, e 9 ore presso il Poliambulatorio di Barrafranca.

“Il potenziamento della Ortopedia nei due Poliambulatori, situati in due bacini territoriali distanti – evidenzia il management aziendale – rappresenta un passo significativo per migliorare le necessità assistenziali dell’utenza dei territori”.