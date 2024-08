Movida violenta, Daspo per 8 giovani, ci sono 2 minori

Sono 8 i giovani, tra cui 2 minori, a cui, nelle ore scorse, la polizia ha notificato un Daspo nei locali pubblici a seguito delle indagini sul loro coinvolgimento in un brutale pestaggio avvenuto a Piazza Armerina.

La vicenda

Dai riscontro degli agenti del commissariato di Piazza Armerina e della Divisione Polizia Anticrimine, i giovani si sarebbero resi responsabili di un’aggressione anche con l’utilizzo di una mazza ai danni di altri due ragazzi, fatti scendere dalla loro autovettura, bloccata in strada, nelle adiacenze di pubblici esercizi.

Per alcuni aggressori, la cui condotta è stata valutata in modo più grave è stato imposto, l’obbligo di comparizione negli uffici di polizia, “prescrizione richiesta dal P.M. della Procura della Repubblica di Enna e convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale” spiegano dalla Questura di Enna.

Cosa è il Daspo Willy

Il “Daspo Willy” è una misura di prevenzione, introdotta nel 2017, che impedisce agli autori di violente condotte di poter accedere e stazionare nelle adiacenze dei locali pubblici, siti nel luogo in cui è avvenuto il fatto o, nelle ipotesi più gravi, in quelli presenti su tutto il territorio provinciale.

“Attraverso tale strumento, il Questore, nella sua qualità di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, interviene in modo tempestivo per arginare i fenomeni di “mala movida” e devianza giovanile, per tutelare e rendere più sicuri i luoghi di aggregazione e ritrovo delle nostre città” spiegano dalla Questura di Enna.