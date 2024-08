Colpo dell’Enna in mezzo al campo, ecco il centrocampista iberico Oscar Moreso classe 2004. Il calciatore, che ha giocato alla Nuova Florida Ardea in Quarta serie, è stato seguito dal Trapani che, in questo sessione di mercato, gli ha fatto la corte ma alla fine a spuntarla è stata la società gialloverde. Per mister Pagana un tassello importante in vista del campionato.