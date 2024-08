L’Enna perde Degbe ma prende Moussa Seck, ceduto Marino

L’Enna piazza un colpo dell’ultima ora, portando in gialloverde Moussa Seck, attaccante, proveniente dal settore giovanile della Reggina. “Giovane ma dalle grandi potenzialità fisiche e con esperienza già in D” fanno sapere dalla società che ha reagito subito dopo l’infortunio patito da Yanis Degbe, nelle ore scorse sottoposto ad un intervento chirurgico a seguito di un trauma al tendine rotuleo.

Marino al Modica

Ha festeggiato, si fa per dire, il compleanno nel letto dell’ospedale di Enna dove si trova ricoverato. Il calciatore resterà fermo per qualche mese ma di fatto si chiude qui la sua esperienza in gialloverde. Sul fronte delle cessione, si registra il trasferimento di Gabriele Marino, girato in prestito al Modica Calcio nel campionato di Eccellenza.