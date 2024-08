Colpo di mercato a Ferragosto, Degbe all’Enna

Botto di Ferragosto in casa Enna. Il ds Giuseppe Restuccia piazza un colpo importante, in prospettiva, nel reparto avanzato.

Alla corte di Peppe Pagana arriva l’attaccante francese, classe 2005, Yanis Degbe. Il calciatore transalpino arriva dalla Primavera del Padova dove ha messo in fila diverse presenze e reti nonostante fosse appena maggiorenne.

Un vero numero 9

La classica punta centrale, prestante fisicamente e in linea col progetto della società che con Degbe avrà così completato un reparto, rappresentato da un mix di freschezza ed esperienza.

“Non vedo l’ora di conoscere Enna”

“In Italia – ha detto la punta – ho giocato sinora solo al Nord e non vedo l’ora di conoscere Enna, una società del Sud con giocatori di qualità e ambizione collettiva e personale. Questo è ciò che mi spinge a scegliere Enna. Per questa stagione ho tanti buoni propositi, la vittoria a livello collettivo e personale, sperando di essere il più decisivo possibile in campo”.