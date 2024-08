Abbonamenti, superata quota 200, società, “serve aiuto dei tifosi”

La campagna abbonamenti dell’Enna calcio ha superato la quota 200. Tante sono le sottoscrizioni ma la dirigenza lancia un appello alla città ed ai tifosi gialloverdi per stare più vicini alla società, impegnata nello sforzo di allestire una rosa all’altezza di un campionato difficile come quello della serie D in cui ci saranno derby intensi e spettacolari.

E poi c’è la questione stadio che, come annunciato dall’assessore Rosalinda Campanile, avrà una nuova veste entro il mese di ottobre. Insomma, ci sono tutti i presupposti per una stagione calcistica entusiasmante e per la società è fondamentale l’aiuto dei sostenitori con la sottoscrizioni di altre tessere.

L’appello ai tifosi

“Ora però aspettiamo la risposta della città, che nel giorno dell’apertura della campagna abbonamenti c’è stata ma occorre ancora un segnale significativo perché lo sforzo che stiamo compiendo è per una intera comunità. Abbiamo sempre detto l’Enna è di tutti e come tale occorre che tutti si identifichino in questo progetto e percorso che speriamo possa portarci sempre più lontano” spiegano il presidente dell’Enna calcio, Luigi Stompo, e l’ad, Fabio Montesano.

Il bilancio dopo il ritiro

“Siamo soddisfatti di come ha risposto la squadra in questa prima fase di stagione con la chiusura del ritiro pre-campionato. Adesso qualche giorno di pausa, poi entreremo nel vivo della stagione”. E’ il bilancio dei due massimi dirigenti che guardano alle partite: “C’è da preparare l’esordio in Coppa Italia contro la Nissa e ben figurare nel triangolare di domenica a Sant’Agata di Militello contro il Città di S.Agata e l’Igea Virtus. Dopo i primi test, quello in riva al Tirreno sarà il primo vero contatto con il mondo Serie D con formazioni che poi ritroveremo in campionato. La nostra “partita” però sarà anche quella che giocheremo fuori. In parte vinta con la realizzazione di Casa Enna e tante altre collaborazioni messe in atto”.

Ora però aspettiamo la risposta della città, che nel giorno dell’apertura della campagna abbonamenti c’è stata ma occorre ancora un segnale significativo perché lo sforzo che stiamo compiendo è per una intera comunità. Abbiamo sempre detto l’Enna è di tutti e come tale occorre che tutti si identifichino in questo progetto e percorso che speriamo possa portarci sempre più lontano”.