Enna calcio, al via campagna abbonamenti per girone di ritorno

La società dell’Enna calcio ha deciso, in vista del girone di ritorno, di aprire la campagna abbonamenti. La tessera per assistere alle gare al Gaeta in tribuna costerà 50 euro, 35 euro per la gradinata.

“Per la sottoscrizione contattare il seguente numero 3204008228” fanno sapere dalla dirigenza gialloverde che, conta in numerose sottoscrizioni per aiutare soprattutto la squadra, impegnata a vincere il campionato di Eccellenza, il girone B.

L’appello della società

L’Enna, allenata da Giovanni Campanella, ha chiuso in testa alla classifica il girone di andata ma la società, già nelle settimane scorse, aveva lanciato alla città un appello per sostenere gli sforzi, in particolare per allestire una rosa in grado di arrivare in serie D.

Nello scorso torneo, la promozione è sfuggita per un soffio, agli spareggi play off contro il Siracusa ma questa volta la dirigenza intende arrivare direttamente nella categoria superiore.

Al via gli allenamenti

Frattanto, dopo la pausa natalizia sono ripresi gli allenamenti per la formazione di Campanella che, prima della sosta ha sconfitto il Modica, allontanando la squadra della Contea, in lizza come il Paternò per il primo posto.

Arriva un portiere

Si rafforza il roster dell’Enna che ha ufficializzato l’accordo con il portiere Andrea Di Salvo per la stagione 2023-2024.

“Rinforzo tra i pali per Giovanni Campanella che alla ripresa degli allenamenti potrà contare anche su Andrea Di Salvo, promettente estremo difensore classe 2006 che nelle ultime stagioni ha già dimostrato grande affidabilità e sicurezza. Il neo-portiere dell’Enna si è distinto in passato con le maglie di Cus Palermo, Unitas Sciacca, oltre ad una breve parentesi in forza all’Aspra” si legge in un post della pagina social dell’Enna.