Lavori al Gaeta, Campanile, “finiremo a ottobre”, prime gare senza ospiti

Il Comune di Enna prevede di finire entro il 30 ottobre i lavori allo stadio Gaeta finalizzati, sostanzialmente, alla realizzazione del settore ospiti, che, secondo quanto prospettato dai tecnici, entreranno nell’ingresso di viale IV Novembre, chiuso da anni. Sulla tipologia di intervento e su altri aspetti legati allo stadio, la redazione di ViviEnna ne ha parlato con l’assessore allo Sport, Rosalinda Campanile.

Assessore, che soluzione avete adottato?

Va detto che abbiamo pianificato gli interventi sulla scorta delle norme sulla sicurezza legate al campionato di serie D. In sostanza, occorrono, come tutti ormai sanno, un settore dedicato alla tifoseria ospite e delle aree di ingresso e di deflusso in modo che non vi siano possibilità di contatto con i sostenitori locali, stesso discorso per la zona del parcheggio.

Quindi?

Abbiamo deciso di seguire questo cronoprogramma: si è ridotta la capienza destinata al settore ospiti (circa 200), per cui la tifoseria sarà sistemata nel settore della gradinata. In questo modo, non sarà necessario ricavare più uscite di sicurezza ma ne basterà solo una, in prossimità di via IV Novembre, il cui ingresso è chiuso da anni.

Cosa farete?

Abbiamo fatto delle prove di carico che hanno dato esito positivo, per cui non sarà necessaria la demolizione del tetto, basteranno degli interventi di consolidamento del tetto e dell’ingresso. Come è noto, il Comune di Enna ha impegnato 400 mila euro per la realizzazione di questi lavori.

Che tempi ci sono?

Riteniamo di finire entro il 30 di ottobre

A campionato iniziato, come farete?

La società dell’Enna calcio ha chiesto una deroga alla Lega per giocare le gare di Coppa Italia fuori casa e questo è stato ottenuto mentre per quanto concerne le partite di campionato è stata avanzata l’ipotesi di disputare i primi match, 2/3 partite, senza la presenza della tifoseria avversaria. La dirigenza attende delle risposte ma filtrerebbe ottimismo.