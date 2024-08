Crisi idrica, grossa perdita a Calascibetta, strada invasa dall’acqua

Ancora una perdita copiosa di acqua a Calascibetta, Comune che, come tutti gli altri dell’Ennese, soffre di una emergenza idrica senza precedenti. Pure qui, vige il razionamento dell’acqua, come disposto da Siciliacque, per via del progressivo svuotamento della Diga Ancipa.

La segnalazione nelle foto e nel video di un lettore

Eppure, si perde acqua preziosa, come già accaduto nei mesi scorsi: l’ultimo episodio, segnalato con foto e video da Roberto alla redazione di ViviEnna, risale alle ore scorse. A quanto pare, la perdita riguarderebbe il serbatoio situato in via Giudea alta e l’acqua si è riversata in modo importante sulla strada.

Il problema scoppiato a marzo

Nel marzo scorso, quando si verificò la prima fuoriuscita di acqua, i tecnici di Siciliacque si misero al lavoro per riparare il danno, evidentemente non è stato ancora risolto.

La rabbia tra gli utenti

Naturalmente, la notizia ha fatto rapidamente il giro a Caltanissetta ed è subito montata l’indignazione, del resto quando è in corso un drastico razionamento idrico in contesti familiari difficili, caratterizzati dalla presenza di persone fragili e bambini, vedere le immagini o i video di acqua sprecata fa gridare allo scandalo. Se a ciò si aggiunge il costo del servizio la situazione è sempre più incandescente.

Niente acqua a Valguarnera

E così, si torna a parlare dell’efficienza della rete idrica, abbastanza precaria, basti pensare che nella giornata di oggi mancherà l’acqua a Valguarnera per via di interventi urgenti su una condotta colabrodo. “La Società Siciliacque prevede che le portate verranno ripristinate al nostro serbatoio entro le ore 16:00 del 27/082024 Valguarnera Caropepe” si legge nella nota della società che precisa: “Per quanto attiene il ripristino della distribuzione idrica nel Comune interessato dalla sospensione, si dovrà considerare un intervallo di tempo di almeno 12 ore dall’orario previsto da Siciliacque, per consentire i necessari tempi di riempimento dei serbatoi afferenti ai vari sistemi idrici”