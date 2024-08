Rita Botto con “Unzi,Dunzi,Trinzi” inaugura ad Enna lunedì 26 agosto alle 21 in piazza Duomo, il Festival Talè Talè Talia

Un richiamo forte e chiaro alla sicilianità, quello che fa da sfondo ad “ Unzi, Dunzi, Trinzi” concerto del “Rita Botto Quintet” che segnerà il debutto della quinta edizione del Festival Talè Talè Talia fissato per lunedì 26 Agosto alle 21 in Piazza Duomo ad Enna dall’Associazione culturale Belvedere di cui è presidente Patrizia Fazzi con responsabile artistico Paolo Patrinicola, in collaborazione dell’Associazione culturale Caracò e che ha il sostegno dell’ Assessorato Sport Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia





Una voce unica, quella di Rita Botto, vera e propria signora della canzone siciliana, sul palco con Carlo Cattano (sax), Maurizio Diara (chitarra), Giovanni Arena (contrabbasso), Ruggero Rotolo (batteria).





Un’anima mediterranea che racconta della sua terra, con uno sguardo artistico che sa andare, a tratti anche oltre il “popolare”





Con l’inizio di una filastrocca nota a tutti “ Unzi, Dunzi, Trinzi, “ la cantante dà il titolo al suo recital, ispirandosi ai canti della tradizione siciliana, ma riproponendo il tutto in una chiave moderna,con sonorità che si legano al mondo del jazz.

Con voce mediterranea si snoda il racconto di storie e sentimenti di un antica terra ,con uno sguardo rivolto ad autori più contemporanei che hanno dato lustro al nostro dialetto.





“Unzi, Dunzi, Trinzi” andrà in scena, sempre nell’ambito del cartellone del Festival, il 27 agosto alle 21 a Pietraperzia in piazza Vittorio Emanuele e l’1 settembre alla stessa ora a Nissoria in via parlamento d’Europa presso Ancescao.

















Il 30 agosto il Festival tornerà ad Enna alle 21 per fare tappa in Piazza Carmine con lo spettacolo teatrale “Celeste” produzione “Liberaimago” con Francesca Borriero, Roberto Ingenito, Claudio Boschi, musica dal vivo Peppe Di Taranto, regia Francesco Luongo.





Lo spettacolo sarà replicato il 31 agosto alle 21 a Morgantina – Teatro Antico ( Aidone)