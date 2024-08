Maltempo, frana a Pietraperzia e strada chiusa, fango a Troina, disagi a Gagliano

Il maltempo che si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi nell’Ennese ha mandato in tilt la viabilità in buona parte del territorio, svelando, se ancora ce ne fosse bisogno, lo stato precario delle strade.

Frana sulla Statale 560

Come segnalato dall’Anas, a causa di una frana verificatasi è chiusa al traffico la SS 560 “Di Marcatobianco”, fra i chilometri 8,600 e 10,050, nel territorio di Pietraperzia in entrambe le direzioni.

Detriti sulla strada

Sul posto ci sono i tecnici dell’Anas, impegnati a rimuovere i detriti dalla carreggiata, “al fine di consentire il ripristino della regolare viabilità della statale nel più breve tempo possibile” spiegano dall’Anas.

Fango sulla Statale 575

Un’altra criticità si è registrata sulla Statale 575 tra Troina e Catania come segnalato dal sindaco di Troina, Alfio Giachino. “Sta scendendo parecchio fango misto ad acqua ma arriverà la squadra di intervento e i mezzi meccanici dell’Anas” dice Giachino che lancia un appello. “Prestate comunque la massima attenzione”.

Caos viabilità a Gagliano

Tanti i disagi alla viabilità a Gagliano. “La severa grandinata – fa sapere l’amministrazione comunale di Gagliano – che ha interessato il nostro territorio ha reso alcune strade poco praticabili. Il centro operativo comunale è già in azione per ripristinare la viabilità. Al fine di non intralciare lo svolgimento degli interventi di ripristino, si raccomanda di uscire solo se strettamente necessario”.