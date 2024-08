Maltempo, pioggia e grandine nell’Ennese, viabilità nel caos

Il bollettino della Protezione civile regionale era stato chiaro: allerta gialla con buone possibilità di pioggia. Una buona notizia, soprattutto per il territorio ennese, devastato da una straordinaria e drammatica siccità, tale da causare il crollo dell’agricoltura e delle riserve d’acqua della diga Ancipa.

E’ arrivato il maltempo

Nel primo pomeriggio, è arrivato, come previsto, il maltempo con piogge sparse: ad Enna sono apparsi anche tuoni e fulmini a Barrafranca, come emerge in un video, è arrivata anche la grandine, che è una sorta di sciagura per le produzioni agricole. Sotto questo punto di vista, per le imprese agricole il 2024 è già un anno nefasto.

Disagi alla viabilità a Gagliano

Tanti i disagi alla viabilità a Gagliano. “La severa grandinata – fa sapere l’amministrazione comunale di Gagliano – che ha interessato il nostro territorio ha reso alcune strade poco praticabili. Il centro operativo comunale è già in azione per ripristinare la viabilità. Al fine di non intralciare lo svolgimento degli interventi di ripristino, si raccomanda di uscire solo se strettamente necessario”.

Fango sulla strada tra Troina e Catania

Il sindaco di Troina, Alfio Giachino, lancia l’allarme sulla Statale 575 . “Mi segnalano che sulla strada statale 575 Troina / Catania dai terreni limitrofi sta scendendo parecchio fango misto ad acqua. Si invita alla massima prudenza e, laddove possibile, di evitare di mettersi in viaggio” dice il sindaco.

Grandinata nel Ragusano

Pure la zona del Ragusano è stata colpita dal maltempo ed in particolare dalla grandine. In particolare, il fenomeno si è registrato nelle zone di Modica e di Scicli, cogliendo di sorpresa molte persone che si trovavano fuori, chi ancora al mare chi a fare una passeggiata.

Maltempo nel Nord Italia

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulla Liguria con grandine e pioggia che ha localmente sfiorato i 40 mm. Al largo di Genova si sono registrati fino a 21 mm d’acqua. Un fulmine ha provocato lo “scoppio” di un albero nel ponente genovese che ha dato origine a un incendio che, però, si è spento poco dopo proprio grazie alle abbondanti piogge. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per rami e alberi spezzati