Ente autodromo, si è insediato il commissario, finita l’era Sgrò

Si è insediata l’avvocato Mariangela Corbo, nominato commissario per la liquidazione del Consorzio Ente Autodromo Pergusa.

Ultimo giorno per Sgrò

E’ stato l’ultimo giorno di lavoro per il presidente dell’Ente, Mario Sgrò, che, sostanzialmente, ha passato le consegne alla professionista ed ha presentato il personale in servizio oltre a farle visitare le strutture e gli impianti nella disponibilità del Consorzio, la cui dissoluzione è stata al centro di polemiche innescate dopo la decisione del Consiglio comunale di Enna di bocciare la proposta di proroga di un anno presentata dal sindaco di Enna ed avallata dall’Aci e dal Libero consorzio, gli altri due soci.

Le polemiche

A seguito del no del Consiglio, vi sono state due assemblee dei soci al termine delle quali si è arrivati alla liquidazione del Consorzio per via della scadenza dello Statuto ma pende un possibile intervento del sindaco Dipietro che ha registrato anomalie in quelle due assemblee, al punto da ipotizzare una denuncia alla Procura di Enna.

“Ovviamente la prima fase sarà quella degli adempimenti principali, quali la comunicazione a tutti gli Enti ed Istituzioni di pertinenza (Camera di Commercio, Enti Soci, Assessorati , Uffici del Lavoro, ect). Intanto sono riprese le attività di testing in pista” fanno sapere dall’Autodromo di Pergusa.