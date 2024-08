Pesta a sangue un uomo dopo un rimprovero, è in gravi condizioni

Brutale aggressione a Valguarnera in concomitanza con i festeggiamenti di San Cristoforo, patrono del Comune dell’Ennese. Secondo una prima ricostruzione, un uomo è rimasto vittima di un pestaggio commesso da un giovane: la vittima è stata trasportata in ospedale, prima all’Umberto I di Enna poi, stando ad alcune fonti, a Catania.

Cosa è accaduto

Le sue condizioni sarebbero serie per via dei colpi subiti da parte del presunto aggressore, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. A quanto pare, prima delle violenze, ci sarebbe stato uno screzio tra i due, legato ad un gesto del giovane, che, avendo impellenze fisiologiche non sarebbe riuscito a trattenersi e così avrebbe orinato.

Il pestaggio

Un rimprovero dell’uomo avrebbe scatenato la reazione del ragazzo che si sarebbe scagliato fisicamente contro di lui, procurandogli delle lesioni importanti. Nel volgere di qualche minuto, sono arrivate diverse richieste di soccorso per prestare le cure a quell’uomo, poi finito in ospedale.